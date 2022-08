Elezioni 2022, Letta: "Unico alleato possibile per Calenda è Calenda" (Di domenica 7 agosto 2022) "Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l'Unico alleato possibile per Calenda sia Calenda". Così su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, commentando lo strappo di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) "Ho ascoltato Carlo. Mi pare da tutto quel che ha detto che l'persia". Così su Twitter il segretario del Pd Enrico, commentando lo strappo di ...

