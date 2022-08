Consegnava la droga a domicilio in motorino | arrestato spacciatore - Cronaca - lanazione it

Nazione_Arezzo : Consegnava la droga a domicilio in motorino, arrestato spacciatore -

LA NAZIONE

questura Nell'ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella giornata del 5 agosto 2022 g li agenti della Squadra Mobile della Questura ...... è stato colto in flagranza di reato mentrea una donna di poco più giovane cinque grammi di eroina in cambio di 150 euro. La donna, considerato che la quantità dellaricevuta non ... Consegnava la droga a domicilio in motorino, arrestato spacciatore Arezzo, 7 agosto 2022 - Nell’ambito di specifici servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nella giornata del 5 agosto 2022 g li agenti della Squadra Mobile ...Blitz anti-droga e arresti tra Caivano e Brusciano, in provincia di Napoli. La scorsa notte, in via Necropoli, arteria stradale difronte al Parco Verde, i ...