Beautiful anticipazioni: Thomas non si da pace assolutamente (Di domenica 7 agosto 2022) Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per la nuova puntata della nostra amatissima soap opera americana. Anche oggi, 7 agosto, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Beautiful, ovvero il programma che da oltre venti anni tiene incollati al piccolo schermo il pubblico da casa. Le storie sono diventate sempre più complicate ed intrecciate tra di loro e questo forse affascina proprio il pubblico che lo segue, ma non ci perdiamo in troppe parole e vediamo cosa ci attendere. Iniziamo con il dire che Hope spera ancora che Liam si possa salvare dall'accusa di omicidio perchè Beker capirà che è stato tutto un'incidente e che quello accaduto poi è stato orchestrato esclusivamente da Bill e non dal marito. Anche perchè viene a sapere che il suocero è andato in centrale ed ha confessato di aver insabbiato lui le prove della morte di Vinny, ed ...

