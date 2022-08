Alcaraz: «I soldi che vinco non li vedo nemmeno, gestisce tutto mio padre» (Di domenica 7 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Carlitos Alcaraz, il tennista 19enne che è già numero 4 al mondo ed ha vinto 5 titoli Atp. L’unica pecca è che contro gli italiani perde. Nel 2022 ha vinto 42 partite e ne ha perse soltanto 7, di cui 4, appunto, contro dei tennisti italiani: ha cominciato Berrettini agli Australian Open, ha proseguito Sinner a Wimbledon, Musetti ad Amburgo lo ha battuto per la prima volta in finale, e il secondo incrocio con Jannik, a Umago la settimana scorsa, è finito ancora con una sconfitta nella battaglia per il titolo. «Sono giocatori tutti molto forti e con caratteristiche completamente differenti. Mi hanno dato davvero del filo da torcere, anche se in alcuni casi la vittoria mi è mancata per qualche piccolo dettaglio». Quello che lo ha più sorpreso, dice, è stato Sinner. «Sinner è sicuramente quello che più mi ha sorpreso. Contro Berrettini ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 7 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Carlitos, il tennista 19enne che è già numero 4 al mondo ed ha vinto 5 titoli Atp. L’unica pecca è che contro gli italiani perde. Nel 2022 ha vinto 42 partite e ne ha perse soltanto 7, di cui 4, appunto, contro dei tennisti italiani: ha cominciato Berrettini agli Australian Open, ha proseguito Sinner a Wimbledon, Musetti ad Amburgo lo ha battuto per la prima volta in finale, e il secondo incrocio con Jannik, a Umago la settimana scorsa, è finito ancora con una sconfitta nella battaglia per il titolo. «Sono giocatori tutti molto forti e con caratteristiche completamente differenti. Mi hanno dato davvero del filo da torcere, anche se in alcuni casi la vittoria mi è mancata per qualche piccolo dettaglio». Quello che lo ha più sorpreso, dice, è stato Sinner. «Sinner è sicuramente quello che più mi ha sorpreso. Contro Berrettini ...

