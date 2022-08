WWE | Tic Toc! Karrion Kross torna e demolisce Drew McIntyre lanciando un messaggio a Reigns

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 agosto 2022) Il vento in WWE sta cambiando ormai da un paio di settimane, con il ritiro di Vince McMahon e l’avvicendamento con Triple H nella gestione creativa degli show diverse novità sono arrivate e altre sono attese. Sin da subito si è parlato di possibili ritorni, soprattutto di quelle Superstar che ad NXT avevano fatto bene sotto la guida di The Game, uno di questi èche stanotte a sorpresa ha fatto il suo ritorno nel main roster. Questione di tempo Sul finire di SmackDown la Bloodline ha preso la via del ring, Romanha preso il microfono per parlare del match di Clash for the Castle contro, ma lo scozzese ha prontamente interrotto il campione dicendo di non poter attendere ulteriormente per mettergli le mani addosso. Mentreera in ...