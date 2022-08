Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Conte contro Letta | “Costituzione non si difende con ammucchiate”

(Di sabato 6 agosto 2022) “re lavuol dire avere idee chiare, non faree spartizione di collegi elettorali e posti. Vuol direre la dignità del lavoro, tutelare l’ambiente e la biodiversità, investire nella sanità e nell’istruzione, proteggere i cittadini non garantiti, il ceto medio che si impoverisce, le piccole imprese, le partite Iva”. Lo scrive il presidente del M5s, Giuseppe, commentando su Fb le parole pronunciate da Enrico, nel corso della presentazione dell’intesa elettorale tra Pd, Ev e Si. “La– continua– siintroducendo il salario minimo a 9 euro l’ora, contrastando la precarietà, intervenendo per i giovani che non possono comprare casa, investendo sulla medicina ...

Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - junews24com : Pjanic Juve, dalla Spagna: il bosniaco ha deciso il suo futuro. Ultime - - paoloigna1 : Sistemate le coalizioni (si fa per dire soprattutto nel Csx) ora si parte con il solito copione della campagna elet… -

Il Sole 24 ORE

Torna l'incubo nucleare nella guerra in Ucraina dopo i ripetuti bombardamenti nella regione in cui è collocata la centrale di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa, da tempo sotto il controllo dei ...Dopo i Verdi che avevano detto sì ieri, anche da Sinistra italiana arriva il via libera: ok all'accordo col Pd, ma anche lavorare per estenderlo al M5S. Così il voto (61% di favorevoli) dell'Assemblea ... Ucraina, ultime notizie. Mosca: colpito deposito carburante vicino a Zaporizhzhia. Aiea: rischio ... (mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2022 – Sono iniziati i lavori di smantellamento dei ponteggi che, in questi ultimi 18 mesi, hanno coperto Torre Velasca per consentire il delicato e complesso lav ...La formazione di Spalletti ha pareggiato contro gli spagnoli nell'ultimo test prima del debutto in campionato E' finita 0-0 l'ultima partita amichevole del Napoli prima dell'inizio del campionato. La ...