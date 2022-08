Traffico Roma del 06-08-2022 ore 13:30 (Di sabato 6 agosto 2022) Luceverde Roma trovati all’ascolto sul grande raccordo anulare incolonnamenti per un incidente precedente tra Laurentina e la Pontina lungo la carreggiata interna nei dintorni della capitale il re sono le cose sulla A1 tra la 24 Colleferro andando in direzione Napoli ad agevolare la circolazione oggi lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22 Domani lo stop si ripeterà dalle 7 alle 20 a Roma prudenza per un incidente sul lungotevere in Sassia all’interno della galleria verso Viale Trastevere ancora uno su via Leon Pancaldo vicino via Luigi Capucci chiusa da ieri per la rievocazione storica del Miracolo della Madonna della Neve alle squillino Piazza di Santa Maria Maggiore e stasera dalle 20 alla mezzanotte spettacoli in strada su via dei Fori Imperiali e vide cerchi nel tratto tra via di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole per i dettagli di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 agosto 2022) Luceverdetrovati all’ascolto sul grande raccordo anulare incolonnamenti per un incidente precedente tra Laurentina e la Pontina lungo la carreggiata interna nei dintorni della capitale il re sono le cose sulla A1 tra la 24 Colleferro andando in direzione Napoli ad agevolare la circolazione oggi lo stop dei mezzi pesanti fino alle 22 Domani lo stop si ripeterà dalle 7 alle 20 aprudenza per un incidente sul lungotevere in Sassia all’interno della galleria verso Viale Trastevere ancora uno su via Leon Pancaldo vicino via Luigi Capucci chiusa da ieri per la rievocazione storica del Miracolo della Madonna della Neve alle squillino Piazza di Santa Maria Maggiore e stasera dalle 20 alla mezzanotte spettacoli in strada su via dei Fori Imperiali e vide cerchi nel tratto tra via di San Gregorio e via dell’Ara massima di Ercole per i dettagli di ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - MarcoBombagi : RT @SIPRomaeLazio: - SIPRomaeLazio : - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via di Rocca Cencia - DebiruS : 'Oggi giornata da bollino nero per traffico' Andata Roma verso Abruzzo, 8:30, liscio come l'olio. Ritorno verso le… -