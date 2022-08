Tennis | Wta Toronto | Trevisan e Giorgi le azzurre in tabellone

(Di sabato 6 agosto 2022), 6 ago. - (Adnkronos) - Martinae Camilasono al via nelprincipale del 'National Bank Open', torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.697.250 dollari di scena sul cemento di, in Canada. La 28enne mancina di Firenze, numero 26 del mondo, è stata sorteggiata al primo turno contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 25 del ranking: lata toscana ha vinto in due set l'unico precedente con la 26enne mancina di San Paolo disputato in occasione della finale di un Itf a Santa Margherita di Pula nel 2016. Esordio complicato per la 30enne di Macerata, numero 29 Wta, che deve vedersela subito con la britannica Emma Raducanu, numero 10 del mondo e 9 del seeding. Tra la marchigiana e la 19enne nata proprio anon ci ...

In questa stagione, spiegava, ha scoperto di poter giocare anche un tennis diverso da quello super-aggressivo che l'aveva portata al primo titolo a Berlino nell'estate del 2021. Toronto, 6 ago. - Martina Trevisan e Camila Giorgi sono al via nel tabellone principale del 'National Bank Open', torneo Wta 1000 dotato di un montepremi di 2.6 milioni di dollari. Esordio durissimo per la campionessa in carica, che se la vedrà contro la numero 10 del ranking. Martina Trevisan pesca invece la brasiliana Beatriz Haddad Maia.