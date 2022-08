Sant’Andrea e Procida | gemellate nel segno dei libri

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nella serata inaugurale della 62esima edizione della Fiera del libro didi Conza è sbarcata sull’isola Capitale italiana della cultura per un evento letterario e musicale che ha suggellato il gemellaggio tra le due comunità. Sulle note del sassofonista Marco Zurzolo e della sua band, coinvolgenti nella loro performance “I napoletani non sono romantici”, il sindaco didi Conza Pompeo D’Angola ha omaggiato la città diconsegnando al primo cittadino Raimondo Ambrosino un’opera d’arte in ferro battuto del maestro Giuseppe Cignarella. “Aprire il 45esimo programma culturale santandreano, a, è stato un onore – dichiara D’Angola -. Abbiamo fortemente voluto questo gemellaggio con la Capitale italiana della Cultura 2022 e ...