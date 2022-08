Prezzi carburante: nuova stangata in arrivo (Di sabato 6 agosto 2022) E’ periodo di vacanze per molti italiani, ma le spese sono tante. Infatti a causa dei Prezzi del carburante il costo finale è alto Gli aumenti ai quali sono sottoposti gli italiani sono sempre maggiori e incidono molto sul costo della vita e sui conti da dover tenere in paro a fine mese. A gravare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 6 agosto 2022) E’ periodo di vacanze per molti italiani, ma le spese sono tante. Infatti a causa deidelil costo finale è alto Gli aumenti ai quali sono sottoposti gli italiani sono sempre maggiori e incidono molto sul costo della vita e sui conti da dover tenere in paro a fine mese. A gravare L'articolo proviene da Consumatore.com.

simocer81 : RT @ancora_italia: Mentre la gente è in forti difficoltà e non sa come arrivare alla fine del mese, mentre i prezzi dei beni alimentari di… - Marco1999Busa : RT @ancora_italia: Mentre la gente è in forti difficoltà e non sa come arrivare alla fine del mese, mentre i prezzi dei beni alimentari di… - maridevincenzo : RT @ancora_italia: Mentre la gente è in forti difficoltà e non sa come arrivare alla fine del mese, mentre i prezzi dei beni alimentari di… - fab_raccis73 : @lisanoja Con l'inflazione più alta degli ultimi decenni, prezzi di generi alimentari, bollette, carburante e prodo… - diStasioStefano : RT @ancora_italia: Mentre la gente è in forti difficoltà e non sa come arrivare alla fine del mese, mentre i prezzi dei beni alimentari di… -