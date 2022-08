Napoli-Espanyol 0-0, non si riesce a tenere il conto dei falli degli spagnoli (Di sabato 6 agosto 2022) Termina con un pareggio a reti inviolate l’ultima amichevole del Napoli contro l’Espanyol, una gara dura per l’eccessiva aggressività degli spagnoli che si era evidenziata già nella scorsa gara contro il Girona. Tanti gli episodi che hanno visto protagonisti gli azzurri soprattutto nella prima frazione di gara. Occasionissima all’11esimo con Lobotka che lancia in verticale per Lozano, gioco a due del messicano con Osimhen che davanti alla porta spara un destro rasoterra: Lecomte devia in angolo. Sugli sviluppi dell’angolo battuto da Mario Ruiz si rende ancora protagonista Victor che va ad impattare di testa, Lecomte si supera! Sempre Osimhen al 31, servito stavolta da Di Lorenzo: dall’interno dell’area il nigeriano prova il rasoterra verso il centro, Lecomte blocca in due tempi. Al 42? bella progressione di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 agosto 2022) Termina con un pareggio a reti inviolate l’ultima amichevole delcontro l’, una gara dura per l’eccessiva aggressivitàche si era evidenziata già nella scorsa gara contro il Girona. Tanti gli episodi che hanno visto protagonisti gli azzurri soprattutto nella prima frazione di gara. Occasionissima all’11esimo con Lobotka che lancia in verticale per Lozano, gioco a due del messicano con Osimhen che davanti alla porta spara un destro rasoterra: Lecomte devia in angolo. Sugli sviluppi dell’angolo battuto da Mario Ruiz si rende ancora protagonista Victor che va ad impattare di testa, Lecomte si supera! Sempre Osimhen al 31, servito stavolta da Di Lorenzo: dall’interno dell’area il nigeriano prova il rasoterra verso il centro, Lecomte blocca in due tempi. Al 42? bella progressione di ...

