MotoGP: Zarco in pole a Silverstone, avanti a Vinales e Miller (Di sabato 6 agosto 2022) È Johann Zarco a conquistare la pole position sul circuito di Silverstone avanti a Vinales. In terza posizione partirà Miller sulla prima Ducati ufficiale, mentre in quarta posizione troviamo Quartararo ed in quinta Bagnaia. Ottima qualifica anche per Bastianini che posiziona la moto del team Gresini in ottava posizione. Zarco in pole: la sintesi delle qualifiche

