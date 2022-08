Metti due palline di carta stagnola nel freezer: è geniale e ti cambia la vita! (Di sabato 6 agosto 2022) La carta stagnola è utilizzata per chiudere e conservare i cibi, ma c’è un utilizzo che nessuno conosce: metterne due palline nel freezer. Il foglio di alluminio, è un materiale lavorato per il confezionamento e la conservazione degli alimenti e dei medicinali. Agli inizi del Novecento, per la conservazione venivano utilizzati veri e propri fogli di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 6 agosto 2022) Laè utilizzata per chiudere e conservare i cibi, ma c’è un utilizzo che nessuno conosce: metterne duenel. Il foglio di alluminio, è un materiale lavorato per il confezionamento e la conservazione degli alimenti e dei medicinali. Agli inizi del Novecento, per la conservazione venivano utilizzati veri e propri fogli di L'articolo proviene da CheSuccede.it.

ArturoSticaz : RT @ardigiorgio: Il segretario dell fiom dice che la sinistra ha dimenticato gli operai. Succede quando metti ministro del lavoro uno del p… - JTethanos : @EItonMcCartney @Dottor_Strowman Le mega ville che vedi là le compri con “due lire” Qua costruite come Dio comanda… - drelegantia : RT @LecisNazareno: Se metti 2 politici in una stanza avrai 2 opinione diverse, a meno che uno dei due non sia Calenda, nel qual caso ne avr… - 1000Hounsfield : RT @ardigiorgio: Il segretario dell fiom dice che la sinistra ha dimenticato gli operai. Succede quando metti ministro del lavoro uno del p… - LecisNazareno : Se metti 2 politici in una stanza avrai 2 opinione diverse, a meno che uno dei due non sia Calenda, nel qual caso n… -