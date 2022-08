Meteo, dopo il caldo arrivano piogge e tornado: allerta in tre regioni (Di sabato 6 agosto 2022) dopo il gran caldo delle ultime settimane sono in arrivo forti piogge e nubifragi . Secondo le previsioni Meteo , a partire dalla giornata di sabato nel Nord dell'Italia sono previsti temporali e ... Leggi su leggo (Di sabato 6 agosto 2022)il grandelle ultime settimane sono in arrivo fortie nubifragi . Secondo le previsioni, a partire dalla giornata di sabato nel Nord dell'Italia sono previsti temporali e ...

Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature roventi in città. Agosto inizia così all'insegna dell'anticiclone… - CatelliRossella : Previsioni meteo, prime piogge dopo mesi di siccità. E la prossima settimana sarà meno calda - leggoit : #meteo, dopo il caldo arrivano #piogge e tornado: allerta #meteo in tre regioni - ilmeteoit : #Meteo editoriale di sabato 6 agosto: tornano le piogge dopo mesi di siccità, prossima settimana meno calda - infoitinterno : Meteo Toscana, caldo in calo dopo il fine settimana -