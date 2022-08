Maltempo, nubifragi e smottamenti in Trentino Alto Adige e Veneto (Di sabato 6 agosto 2022) Le immagini diffuse dall'Unione Provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell'Alto Adige mostrano la forte ondata di Maltempo che ha colpito nelle ultime ore la regione, con frane, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 6 agosto 2022) Le immagini diffuse dall'Unione Provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari dell'mostrano la forte ondata diche ha colpito nelle ultime ore la regione, con frane, ...

fanpage : Una vera e propria bomba d'acqua quella che si è si è scatenata in serata. - Eugenio85428611 : RT @Affaritaliani: Maltempo, nubifragi e smottamenti in Trentino Alto Adige e Veneto - Affaritaliani : Maltempo, nubifragi e smottamenti in Trentino Alto Adige e Veneto - Frankf1842 : RT @fanpage: Una vera e propria bomba d'acqua quella che si è si è scatenata in serata. - angiuoniluigi : RT @fanpage: Una vera e propria bomba d'acqua quella che si è si è scatenata in serata. -