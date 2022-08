LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: delusione azzurra, Craciun/Santini solo quinti nel C2 e Tacchini è sesto nel C1 (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.53: Ultima finale in programma oggi, è il K1 1000 maschile con Cubelos (Esp), Kopasz (Hun), Schopf (Ger), HGreen (Aus), Pimenta (Por), Dostal (Cze), Zhang (Chn), Peters (Bel), Vernice (Arg) 17.49: L’ucraina Luzan è la prima campionessa del mondo del C1 femminile 1000, argento per la cilena Maillard, bronzo per la tedesca Loske 17.41: Penultima finale di oggi, il C1 femminile 1000 con Grant (Can), Murphy (Usa), Stanny (Pol), Maillard (Chi), Luzan (Ukr), Loske (Ger), Balla (Hun) 17.37: Ci prova fino all’ultimo metro Carlo Tacchini a piazzare la rimonta da podio ma l’azzurro si ferma al sesto posto ma non lontano dal terzo. Il brasiliano Santos è campione del mondo, argento per il rumeno Chirila, bronzo per il ceco Fukas, poi Kodinov, Zheng e Tacchini a poco ... Leggi su oasport (Di sabato 6 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.53: Ultima finale in programma oggi, è il K1 1000 maschile con Cubelos (Esp), Kopasz (Hun), Schopf (Ger), HGreen (Aus), Pimenta (Por), Dostal (Cze), Zhang (Chn), Peters (Bel), Vernice (Arg) 17.49: L’ucraina Luzan è la prima campionessa del mondo del C1 femminile 1000, argento per la cilena Maillard, bronzo per la tedesca Loske 17.41: Penultima finale di oggi, il C1 femminile 1000 con Grant (Can), Murphy (Usa), Stanny (Pol), Maillard (Chi), Luzan (Ukr), Loske (Ger), Balla (Hun) 17.37: Ci prova fino all’ultimo metro Carloa piazzare la rimonta da podio ma l’azzurro si ferma alposto ma non lontano dal terzo. Il brasiliano Santos è campione del mondo, argento per il rumeno Chirila, bronzo per il ceco Fukas, poi Kodinov, Zheng ea poco ...

