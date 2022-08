La tensione a Gaza fa saltare l' amichevole tra Juve e Atletico Madrid

(Di sabato 6 agosto 2022) AGI - È stata annullata a causa delle operazioni militari nella Striscia dil'trantus e, in programma domani sera al Bloomfield Stadium di Tel Aviv. Lo riferisce Marca, spiegando che ai Colchoneros è stata comunicata la decisione dopo l'allenamento alla cittadella sportiva di Majadahonda e poco prima che si imbarcassero per il volo in partenza alle 12,30 da. Decisivi, secondo il giornale spagnolo, sono stati i dubbi del club bianconero e l'indisponibilità dell'a partire senza avere la certezza che l'si disputasse. La squadra madrilena spera comunque di poter affrontare lain un'altra sede o di organizzare un'altrain vista dell'esordio ...

Attacco di Israele a Gaza: uccisi leader jihadisti. Richiamati 25mila riservisti Tel Aviv, 6 agosto 2022 - Aumenta la tensione, dove nella notte sono proseguiti i bombardamenti israeliani e i razzi in risposta lanciati verso Israele. Dalla Striscia, ha riferito la radio militare, sono stati lanciati verso Israele razzi. Nelle ultime ore è riesplosa la tensione tra Israele e Gaza in seguito all'offensiva dello Stato ebraico in cui è stato ucciso il capo della Jihad islamica e dall'enclave palestinese sono stati lanciati razzi. L'amichevole di domenica cancellata per le minacce di attacchi su Tel Aviv. Giocare a Torino a porte chiuse una possibile alternativa.