La proposta di Salvini | “Detassare gli straordinari”

ROMA – "proposta della Lega immediata, facilmente realizzabile, sostenibile e in nome del realismo e della concretezza: Detassare straordinari, premi e aumenti di stipendio ai dipendenti". E' quanto scrive, sul suo account Twitter ufficiale, il leader della Lega Matteo Salvini (foto). L'articolo L'Opinionista.

