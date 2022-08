Icardi in crisi: il PSG non lo convoca per la sfida di Clermont (Di sabato 6 agosto 2022) La crisi personale e sportiva di Mauro Icardi ha i primi effetti pratici: Galtier non lo ha convocato per la sfida del PSG a Clermont Non c’è pace per Mauro Icardi, le cui ultime giornate sono state contraddistinte dalla presunta crisi matrimoniale con Wanda Nara. Per l’attaccante argentino non è infatti arrivata la convocazione per l’esordio in Ligue 1 del PSG sul campo del Clermont. Secondo L’Equipe per “motivi personali”. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Lapersonale e sportiva di Mauroha i primi effetti pratici: Galtier non lo hato per ladel PSG aNon c’è pace per Mauro, le cui ultime giornate sono state contraddistinte dalla presuntamatrimoniale con Wanda Nara. Per l’attaccante argentino non è infatti arrivata lazione per l’esordio in Ligue 1 del PSG sul campo del. Secondo L’Equipe per “motivi personali”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

