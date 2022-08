GB, Archie Battersbee è morto. Al 12enne era stato staccato il supporto vitale (Di sabato 6 agosto 2022) L’ultimo atto è ormai compiuto. Questa mattina, sabato 6 agosto, alle 11.00 ora italiana, al Royal London Hospital era previsto che i medici staccassero i macchinari che hanno tenuto in vita per mesi Archie Buttersbee, il 12enne in coma farmacologico da aprile. Intorno alle 15 italiane è arrivata la notizia della morte del bambino, avvenuta due ore dopo l’interruzione della ventilazione artificiale. “Un bambino così bello. Ha combattuto fino alla fine“, ha detto la mare, Hollie Dance, ai cronisti fuori dall’ospedale. La battaglia legale persa Un frame tratto dal profilo Facebook Hollie Dance mostra il 12 enne inglese Archie Battersbee che è in coma da mesi dopo essere stato trovato privo di conoscenza in casa il 7 aprile scorsoLa famiglia del ragazzino britannico dichiarato a giugno cerebralmente ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 6 agosto 2022) L’ultimo atto è ormai compiuto. Questa mattina, sabato 6 agosto, alle 11.00 ora italiana, al Royal London Hospital era previsto che i medici staccassero i macchinari che hanno tenuto in vita per mesiButtersbee, ilin coma farmacologico da aprile. Intorno alle 15 italiane è arrivata la notizia della morte del bambino, avvenuta due ore dopo l’interruzione della ventilazione artificiale. “Un bambino così bello. Ha combattuto fino alla fine“, ha detto la mare, Hollie Dance, ai cronisti fuori dall’ospedale. La battaglia legale persa Un frame tratto dal profilo Facebook Hollie Dance mostra il 12 enne ingleseche è in coma da mesi dopo esseretrovato privo di conoscenza in casa il 7 aprile scorsoLa famiglia del ragazzino britannico dichiarato a giugno cerebralmente ...

Agenzia_Ansa : FLASH | ? morto il dodicenne britannico Archie Battersbee dopo l'interruzione del supporto vitale #ANSA - vaticannews_it : Il piccolo #Archie deve morire. Un'altra vittima della cultura dello scarto denunciata da #PapaFrancesco.… - SkyTG24 : È morto il dodicenne britannico #ArchieBattersbee, due ore dopo l'interruzione del supporto vitale. Lo ha annunciat… - LaNotiziaTweet : Archie Battersbee è morto: i giudici inglesi hanno deciso di staccare la spina al 12enne. Era in coma irreversibile… - Ilsuperbo89 : RT @GioDeGuidi: Curare non significa solo guarire, ma farsi carico: di chi soffre, di chi è fragile. Questo costa molto di più, in termini… -