Gas serra, i bovini di per sé c'entrano poco: l'eccesso di anidride carbonica si deve ad altro (Di sabato 6 agosto 2022) Tra le tante bufale e false leggende ormai di pubblico dominio, c'è quella che i bovini siano tra i maggiori responsabili dell'effetto serra. In realtà ad aver indotto nell'errore ha contribuito uno studio della Fao (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura) che oltre un decennio fa dichiarò che il 18% delle emissioni di gas (su tutti anidride carbonica e metano) derivasse dagli allevamenti zootecnici. Negli anni queste informazioni sono state corrette e soprattutto i valori ridimensionati, ma ormai i buoi erano scappati dal recinto e la fake news era dilagata! Come stanno davvero le cose? Gli allevamenti di piccoli e grossi ruminanti (bovini, ovi-caprini, bufali) rappresentano la grande maggioranza del patrimonio zootecnico mondiale, localizzato soprattutto in Europa e ...

