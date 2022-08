Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Europei di nuoto, Alessia Filippi, consigli a Quadarella: 'Via la pressione. E dente avvelenato' - Gazzetta_it : Europei di nuoto, Alessia Filippi, consigli a Quadarella: 'Via la pressione. E dente avvelenato' -

CONI

C'era una volta la Pupona del nuoto, quella che metteva in valigia la maglia di Totti per scaramanzia.nel 2009 ai Mondiali di Roma si alternava sul podio con Federica Pellegrini: la Divina con due ori, la Pupona con un oro e un bronzo. Ora allo stadio del Nuoto, per gli Europei, Fede è ...... c'è stata nei giorni scorsi nel capoluogo regionale davanti al notaioDel Cotto con un ... via Svizzera, via Fontesecco, via Martiri di Filetto, via Spaventae via dei Piceni. 'Gli ... La bandiera dei Giochi sbarca in Italia. Malagò, “da oggi oneri e onori a Taranto 2026” Al momento, però, Alessia Cammarota sembra decisa a lasciare un alone di mistero sulla faccenda:. “Ragazze, non è niente davvero! Alessia Cammarota non ha nascosto di avere un problema di salute che d ...Tra incontri di passione e coppie scoppiate c’è anche chi nel format di Maria de Filippi ha trovato l’amore vero: tra questi Alessia Cammarota e Aldo Palmeri. Uomini e Donne ha dato visibilità a molti ...