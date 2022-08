A Fiumicino nasce l’albo pubblico degli apicoltori

(Di sabato 6 agosto 2022). “Durante l’ultimo Consiglio comunale, è stata votata e approvata la nostra mozione per la creazione di un albodigrazie al quale sarà possibile creare un sistema di servizi fino a oggi assente”. Ad annunciarlo sono il presidente della Commissione Attività produttive, Fabio Zorzi, e la presidente della Commissione Ambiente, Paola Magionesi. “Al– aggiungono – potranno iscriversiprofessionisti e hobbisti interessati a fornire il servizio di tutela e recupero sciami.potrà anche raccogliere le adesioniche intenderanno posizionare le arnie nelle proprie aziende agricole”. “Sono molto contenta di questa proposta – commenta l’assessora alle Attività produttive Erica Antonelli –. ...

