WindTre, anche Anzio raggiunto dai servizi ad alta connettività (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA – WindTre continua ad estendere i servizi in fibra ultrabroadband nel Lazio e porta la rete di Open Fiber nel comune di Anzio. L’azienda conferma il proprio impegno per rendere disponibili a tutti i cittadini nuovi servizi innovativi, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home. Maurizio Sedita (foto), Chief Commercial Officer di WindTre, ha commentato: “L’arrivo della super fibra FTTH anche ad Anzio garantisce a cittadini e imprese un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband – continua il manager – abilita ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 5 agosto 2022) ROMA –continua ad estendere iin fibra ultrabroadband nel Lazio e porta la rete di Open Fiber nel comune di. L’azienda conferma il proprio impegno per rendere disponibili a tutti i cittadini nuoviinnovativi, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia Fiber-To-The-Home. Maurizio Sedita (foto), Chief Commercial Officer di, ha commentato: “L’arrivo della super fibra FTTHadgarantisce a cittadini e imprese uno dicon il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband – continua il manager – abilita ...

Lopinionista : WindTre, anche Anzio raggiunto dai servizi ad alta connettività - mondomobileweb : WindTre Travel Pass anche in Africa: ecco i nuovi paesi con rispettivi bundle e costi - artheamis : E anche oggi… “Torna in WINDTRE! 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 5.99E/mese. Attivazione 0E e SIM 0E nei nos… - lucaviscardi : @flysim97 @Anse1987 @BagnoliMD Sono affettuosamente in disaccordo. Non c’è alcun legame tra uso dei 700 mhz e diffu… - mondomobileweb : WindTre proroga Young e Young+ 5G da 9,99 euro al mese anche ad Agosto 2022 -