Torino, presentata la terza maglia dei granata – VIDEO

presentata oggi ufficialmente la terza maglia del Torino: un misto tra nero, granata e giallo fosforescente Tramite i propri canali social, il Torino FC ha pubblicato quella che sarà la terza maglia. 

???????? ?? ??????. ???? ??? ?????? ?The @JomaItalia x Torino 2022/23 Third kit is out now?https://t.co/nYbhOaVEOr#SFT #JomaTeam pic.twitter.com/C1kT390M75— Torino Football Club (@TorinoFC 1906) August 5, 2022 

La Joma ha presentato la casacca tramite un VIDEO motivazionale girato a Torino Centro, in cui veniva evidenziato il design della maglia: granata, nera e giallo fosforescente. L'articolo proviene da Calcio News 24.

