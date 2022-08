Terribile incidente sulla Pontina, centauro in coma: ‘Cerchiamo testimoni’ (Di venerdì 5 agosto 2022) Sta cercando disperatamente testimoni la sorella del centauro rimasto gravemente ferito venerdì scorso in un incidente stradale avvenuto sulla Pontina, all’altezza di Castel Romano. L’uomo, classe 1965, ora si trova in coma farmacologico e la famiglia, sui social (che diventano spesso veicolo per attivare la macchina della solidarietà) è alla ricerca di qualcuno che abbia assistito al sinistro e possa dare informazioni utili per ricostruire la dinamica. L’incidente di venerdì scorso sulla Pontina Il tremendo incidente è avvenuto venerdì 29 luglio scorso nel tardo pomeriggio, all’altezza di Castel Romano, esattamente al chilometro 22,600. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, sono stati due veicoli, tra cui una moto Honda ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 5 agosto 2022) Sta cercando disperatamente testimoni la sorella delrimasto gravemente ferito venerdì scorso in unstradale avvenuto, all’altezza di Castel Romano. L’uomo, classe 1965, ora si trova infarmacologico e la famiglia, sui social (che diventano spesso veicolo per attivare la macchina della solidarietà) è alla ricerca di qualcuno che abbia assistito al sinistro e possa dare informazioni utili per ricostruire la dinamica. L’di venerdì scorsoIl tremendoè avvenuto venerdì 29 luglio scorso nel tardo pomeriggio, all’altezza di Castel Romano, esattamente al chilometro 22,600. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, sono stati due veicoli, tra cui una moto Honda ...

