San Siro, comitato Referendum annuncia ricorso contro bocciatura: "Difenderemo diritto espressione" (Di venerdì 5 agosto 2022) Il comitato che ha promosso il "Referendum X San Siro" ha annunciato ricorso contro la bocciatura arrivata da parte dei Garanti nei confronti dei due Referendum presentati "in difesa dell'area di San Siro, per cui erano già state raccolte, in meno di una settimana, millequattrocento firme". I co-portavoce del comitato hanno proseguito spiegando che si ritrovano costretti a "ricorrere alla giustizia ordinaria per difendere il diritto delle cittadine e dei cittadini di esprimere la propria opinione". Il comitato, nello specifico, chiede "che sia la cittadinanza ad esprimersi e non gli uffici comunali che hanno copiato e incollato le tesi dei Fondi Immobiliari per bocciare due ...

