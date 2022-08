Roma | ufficiale Wijnaldum | tutti i dettagli dell’affare

(Di venerdì 5 agosto 2022) Adesso ègli effetti: Georginioè un nuovo giocatore della. In serata è arrivata l’ufficialità con il centrocampista che ha svelato anche il numero di maglia che indosserà: il 25. Dopo l’arrivo aieri e l’accoglienza calorosissima dei tifosi, il giocatore si è poi recato in sede nella giornata odierna per firmare il contratto che lo legherà alla società giallorossa per questa stagione. Per lui prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, inoltre una parte dello stipendio sarà pagata dallo stesso PSG.PSG“È davvero emozionante essere un giocatore della. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul Club e sui tifosi. La Società ha ...

Attraverso un video condiviso sui propri canali ufficiali, l'Olympique Marsiglia annuncia il ritorno in Francia del centrocampista in uscita dalla Roma, Jordan Veretout, che indosserà la numero 27 di uno dei più importanti e storici club d'Oltralpe. Il francese ex Fiorentina lascia, così, la Serie A dopo cinque stagioni fatte di alti e bassi, le ...