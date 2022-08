Notte di fuoco a Civitavecchia, incendio in via Terme di Traiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Civitavecchia – Notte movimentata per i Vigili del fuoco di Civitavecchia che dopo aver abbattuto l’albero sull’Aurelia a Santa Marinella alle 5 e 30 sono dovuti accorrere in via Terme di Traiano a Civitavecchia con la 17A per un incendio auto. Una Fiat Panda vecchio modello ha preso fuoco nei pressi del parcheggio del parco acquatico Acqua Felix. La vettura era completamente avvolta dalle fiamme, ma le opere di spegnimento sono state tanto tempestive da impedire che il fuoco si propagassero interessando anche le sterpaglie circostanti. Per fortuna non si sono registrati feriti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchiailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022)movimentata per i Vigili deldiche dopo aver abbattuto l’albero sull’Aurelia a Santa Marinella alle 5 e 30 sono dovuti accorrere in viadicon la 17A per unauto. Una Fiat Panda vecchio modello ha presonei pressi del parcheggio del parco acquatico Acqua Felix. La vettura era completamente avvolta dalle fiamme, ma le opere di spegnimento sono state tanto tempestive da impedire che ilsi propagassero interessando anche le sterpaglie circostanti. Per fortuna non si sono registrati feriti. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

