Niente Meret, lo Spezia chiude il colpo in porta: cambia tutto! (Di venerdì 5 agosto 2022) Sul capitolo portieri, in casa Napoli, ancora non è stato messo un punto definitivo. Negli ultimi giorni, sembrava ormai fatta per Alex Meret allo Spezia. Con il probabile arrivo di Kepa Arrizabalaga, l'avventura del portiere italiano in maglia azzurra sembrava ormai giunta al capolinea. Nelle ultime ore però, la situazione è totalmente cambiata. Meret (Getty Images) Provedel- Lazio e Dragowski- Spezia in chiusura Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter, le trattative per Ivan Provedel alla Lazio e Bart?omiej Dr?gowski allo Spezia sarebbero ormai prossime alla chiusura definitiva. Già nel corso della giornata odierna, le voci riguardanti il trasferimento di Meret allo Spezia si ...

