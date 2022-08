Mostra d’Oltremare | il parco non chiude | Polo fieristico ma anche polmone verde per città

(Di venerdì 5 agosto 2022) “I vertici diSpA e il socio Comune di Napoli in merito al comunicato stampa del Sig. De Negri dichiarano che non sussiste al momento alcun progetto di chiusura delmonumentale,della zona occidentale della. È intenzione dell’attuale amministrazione certamente rinforzare il compartoe congressuale attraverso un piano strategico di rilancio della, ma senzare alla cittadinanza unper giovani, famiglie ed anziani”. A precisarlo è l’Ufficio comunicazione della. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

infoitsport : Napoli, Ferrante incontra i campioni di tuffi alla piscina Mostra d'Oltremare - infoitsport : La Nazionale italiana di Tuffi ospite alla Mostra d'Oltremare - Lumacaelettrica : @bellaecara dobbiamo ritornare alle esterne alla mostra d’oltremare per ribilanciare - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: A NAPOLI - L'Assessore Emanuela Ferrante incontra i campioni della nazionale italiana di tuffi alla Mostra D’Oltremare… - susydigennaro : RT @napolimagazine: A NAPOLI - L'Assessore Emanuela Ferrante incontra i campioni della nazionale italiana di tuffi alla Mostra D’Oltremare… -

Dire

Lo annuncia Angioletto De Negri, patron di Progecta e organizzatore di numerose importanti kermesse nella struttura di Fuorigrotta, che spiega di aver avuto una serie di incontri con l'assessora ...La Nazionale Italiana di Tuffi è in questi giorni ospite dellaper la preparazione in vista degli Europei in programma al Foro Italico di Roma dall'11 al 21 agosto. La squadra, composta da sei ragazze e altrettanti ragazzi tra i 17 e i 27 anni, ... La Mostra d'Oltremare di Napoli non sarà parco pubblico. De Negri: "Bella notizia. Si sarebbe distrutto polo fieristico d'eccellenza"