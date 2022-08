Mara Venier, addio a Domenica In? | “Non so dire di no” (Di venerdì 5 agosto 2022) Da quando è tornata lei al timone, Domenica In è tornata a registrare ascolti che da quelle parti non si vedevano da un bel po’ di tempo. D’altronde non potevano esserci dubbi su Mara Venier, autentica regina della televisione e soprattutto padrona di casa a Domenica In. In molti si chiedono cosa accadrà quando zia Mara deciderà di lasciare definitivamente la storica trasmissione Domenicale, ma al momento questo scenario sembra ancora lontano. E’ la stessa Mara Venier a rivelare in un’intervista di non riuscire ad allontanarsi da Domenica In, pertanto i suoi tantissimi fan possono stare tranquilli: sarà al timone dello show anche per la prossima stagione e per tante altre a venire. “Io parto sempre col ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 agosto 2022) Da quando è tornata lei al timone,In è tornata a registrare ascolti che da quelle parti non si vedevano da un bel po’ di tempo. D’altronde non potevano esserci dubbi su, autentica regina della televisione e soprattutto padrona di casa aIn. In molti si chiedono cosa accadrà quando ziadeciderà di lasciare definitivamente la storica trasmissionele, ma al momento questo scenario sembra ancora lontano. E’ la stessaa rivelare in un’intervista di non riuscire ad allontanarsi daIn, pertanto i suoi tantissimi fan possono stare tranquilli: sarà al timone dello show anche per la prossima stagione e per tante altre a venire. “Io parto sempre col ...

