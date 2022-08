LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurri a caccia di posti in finale! Mancarella per il podio nella paracanoa (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.55: Si disputano senza azzurri in acqua anche le semifinali del C1 200, le semifinali del C2 donne e C2 uomini 500, la semifinale del K2 donne 200, le semifinali del K1 donne 200, la semifinale del C1 donne 200, le semifinali del C1 uomini 1000, la semifinale del K2 uomini 1000, la semifinale del C2 1000, la semifinale del C1 donne 500. 14.51: nella sessione pomeridiana canadese, che scatterà alle 19.30 italiane l’Italia sarà in acqua con Irene Burgo nella semifinale del K1 donne 1000, Giacomo Cinti nella semifinale del K1 uomini 200, Agata Fantini e Mathilde Rosa nella semifinale del K2 donne 500 e Alessandro Gnecchi e Andrea Liberto nella semifinale del K2 uomini 500 14.47: nella mattinata ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55: Si disputano senzain acqua anche le semifinali del C1 200, le semifinali del C2 donne e C2 uomini 500, la semifinale del K2 donne 200, le semifinali del K1 donne 200, la semifinale del C1 donne 200, le semifinali del C1 uomini 1000, la semifinale del K2 uomini 1000, la semifinale del C2 1000, la semifinale del C1 donne 500. 14.51:sessione pomeridiana canadese, che scatterà alle 19.30 italiane l’Italia sarà in acqua con Irene Burgosemifinale del K1 donne 1000, Giacomo Cintisemifinale del K1 uomini 200, Agata Fantini e Mathilde Rosasemifinale del K2 donne 500 e Alessandro Gnecchi e Andrea Libertosemifinale del K2 uomini 500 14.47:mattinata ...

