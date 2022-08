Fulham vs Liverpool – pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Liverpool inizierà un’altra stagione di Premier League contro una squadra neopromossa: sabato 6 agosto il Fulham ospiterà i Reds a Craven Cottage. Gli uomini di Jurgen Klopp sono stati costretti ad accettare il secondo posto anche la scorsa stagione, mentre i Cottagers puntano ad evitare una rapida retrocessione in seconda fascia. Il calcio di inizio di Fulham vs Liverpool è previsto alle 13:30 Anteprima della partita Fulham vs Liverpool: a che punto sono le due squadre? Fulham Dimostrare di non avere più l’etichetta di squadra “yo-yo” sarà l’obiettivo finale del Fulham e di Marco Silva quest’estate, con i Cottagers determinati a far durare il loro ultimo viaggio in Premier League più di 12 mesi. Con 90 punti e 106 gol – di cui 43 di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilinizierà un’altra stagione di Premier League contro una squadra neopromossa: sabato 6 agosto ilospiterà i Reds a Craven Cottage. Gli uomini di Jurgen Klopp sono stati costretti ad accettare il secondo posto anche la scorsa stagione, mentre i Cottagers puntano ad evitare una rapida retrocessione in seconda fascia. Il calcio di inizio divsè previsto alle 13:30 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadre?Dimostrare di non avere più l’etichetta di squadra “yo-yo” sarà l’obiettivo finale dele di Marco Silva quest’estate, con i Cottagers determinati a far durare il loro ultimo viaggio in Premier League più di 12 mesi. Con 90 punti e 106 gol – di cui 43 di ...

