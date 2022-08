Fisico posta foto di una salsiccia spacciandola per quella di una stella. Poi si scusa (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Fisico Etienne Klein ha spiegato di avere postato quella foto allo scopo di "fare uno scherzo" ai suoi follower Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) IlEtienne Klein ha spiegato di averetoallo scopo di "fare uno scherzo" ai suoi follower

MCybersec : @camiziani Sei hai il passaporto non serve l'appuntiamento fisico in posta - Secco_McGregory : Massimo rispetto per chi posta sempre le proprie foto (ce l'avessi io la confidance per farlo). Ma riservo un posto… - ChristianBisti : @Karmamietitore @Zetaricordi Talmente onesta che posta foto taroccate di gente con saturazione al 45% che sta tranq… - marcellinONE : @GiuSette7 Meraviglioso chi sentenzia per posta, senza aver conoscenza diretta del giocatore, del suo stato fisico,… - drelegantia : @LetMaths @nuclearIdini @BarbieXanax @Ivan_Grieco Cioè un dibattito fra un fisico nucleare e chi posta articoli di… -