Decreto Giustizia | processi rapidi | pene sostitutive e sanzioni certe

(Di venerdì 5 agosto 2022) Rispettare il diritto costituzionale a una ragionevole durata del processo e raggiungere l'obiettivo inserito nel Pnrr di ridurre la durata media deipenali del 25% entro il 2026, rispettando gli impegni presi con l'Europa. Sono alcuni degli obiettivi dellegislativo di attuazione della riforma del processo penale approvato dal Cdm e che dovrà avere il via libera definitivo entro il 19 ottobre dopo il passaggio nelle Commissionidi Camera e Senato. Gli interventi riguardano la procedura penale, il sistema sanzionatorio penale e lariparativa. Sul fronte della procedura penale, si interviene sull'intero percorso processuale: dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all'esecuzione penale con l'obiettivo ...

AgenziaOpinione : CONSIGLIO MINISTRI * RIUNIONE 4/8: « DECRETO “AIUTI BIS” PER CONTRASTO A CARO ENERGIA CARBURANTI E EMERGENZA IDRICA… - minGiustizia : La Ministra della Giustizia, Marta #Cartabia, commenta così il via libera dal Cdm al decreto legislativo di attuazi… - messina_oggi : Giustizia, Cartabia “Passaggio importante nell’interesse dei cittadini”ROMA (ITALPRESS) - 'Ringrazio la Presidenza… - DomenicoMolli10 : RT @ilfoglio_it: Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo della riforma del processo penale: digitalizzazione, tempi cer… - zuggy04 : RT @ilfoglio_it: Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto attuativo della riforma del processo penale: digitalizzazione, tempi cer… -

La Ministra della, Marta Cartabia, commenta così il via libera dal Cdm allegislativo di attuazione della legge delega sulla riforma del processo penale. "Ora le Commissioni ...La Ministra della, Marta Cartabia, commenta così il via libera dal Cdm allegislativo di attuazione della legge delega sulla riforma del processo penale. - Advertisement - "Ora le ...ROMA - "Ringrazio la Presidenza del Consiglio, tutti i ministri e tutte le forze politiche: l'approvazione di questo decreto legislativo è decisiva per assicurare il rispetto delle scadenze del Pnrr.L’approvazione all’unanimità in Cdm fa ben sperare, ma l’attenzione è massima viste le perplessità al momento del voto in aula nel settembre scorso di Lega e Movimento 5 Stelle.