Choc in piscina | un malore improvviso e il 16enne muore in ospedale due giorni dopo

(Di venerdì 5 agosto 2022)a Orbassano, un ragazzo di 16 anni è morto all’Molinette di Torinoaver accusato unin. Prima di morire il ragazzo ha lottato duecon tutte le sue forze. A quanto si apprende martedì pomeriggio si trovava in vasca alla Blu Paradise di Orbassano quando è stato colto, sembra, da un infarto. Era stato salvato dai bagnini dell’impianto e trasportato dall’elicottero del 118 al pronto soccorso delle Molinette, dove era stato ricoverato in prognosi riservata. Adesso sulla vicenda indagano gli investigatori della polizia locale. Al momento non sono state individuate responsabilità esterne. Il ragazzo si chiamava Shiqiang Way, di origine cinese. È un’estate tragica questa. Lo scorso 20 luglio un bimbo di 6 anni era morto ...