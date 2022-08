Beautiful anticipazioni | Bill e Liam una cella per due | come finirà?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 5 agosto 2022) Pronti per i nuovi colpi di scena a cui assisteremo nelle prossime puntate disempre leci rivelano la trama della puntata didi domani, 6 agosto 2022. Al sabato si va in onda alle 13,40 e a seguire poisorelle, in replica. Avrete visto che negli ultimi episodi della soap americana è successo di tutto.infatti, dopo aver confessato a Hope di aver investito e ucciso Vinny, ha deciso di costituirsi e raccontare tutto alle forze dell’ordine.non è mai stato d’accordo con suo figlio e ha deciso di fare qualcosa per impedire che il ragazzo passi anni in carcere, visto che forse, non si è reso conto, del pericolo al quale va incontro. Hope (Annika Noelle) ha raccontato a Brooke (Katherine Kelly Lang) ...