Barbara D’Urso | tutto il suo amore è per lui!

Leggi su formatonews

(Di venerdì 5 agosto 2022)il suoè perAncora una volta la conduttrice Mediaset esprime tutti i suoi sentimenti. Nonostante il taglio di Domenica Live e Live – Non è la, lo scorsa anno “Carmelita” è stata comunque presentissima in tv; quotidianamente ha tenuto compagnia agli spettatori con Pomeriggio Cinque, poi si è lanciata all’avventura al timon de La Pupa e il Secchione Show.l’per lui: ecco la dedica social di “Carmelita” (foto: Instagram).In attesa dell’inizio della nuova stagione televisiva, la conduttrice si gode le vacanze e, come al solito,il suoè sopratper lui; ecco la speciale ...