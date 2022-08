Wanda Nara divorzia da Mauro Icardi? Spunta l’audio shock che non lascia dubbi (Di giovedì 4 agosto 2022) Un’estate a quanto pare ricca di divorzi, quella che stiamo vivendo. Dopo i nostrani Ilary Blasi e Francesco Totti, alla lista starebbero per aggiungersi anche Wanda Nara e Mauro Icardi. A quanto pare i due avrebbero deciso di porre fine alla loro relazione dopo una crisi che sembrerebbe ormai essere irrecuperabile. Wanda Nara divorzia da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 4 agosto 2022) Un’estate a quanto pare ricca di divorzi, quella che stiamo vivendo. Dopo i nostrani Ilary Blasi e Francesco Totti, alla lista starebbero per aggiungersi anche. A quanto pare i due avrebbero deciso di porre fine alla loro relazione dopo una crisi che sembrerebbe ormai essere irrecuperabile.da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

veniovanni : @NicoSchira Più che Icardi, il sogno del Berlusca è Wanda Nara - blogtivvu : Wanda Nara divorzia da Mauro Icardi? Spunta l’audio shock che non lascia dubbi #wandanara #mauroicardi - DonnaGlamour : Wanda Nara e Icardi divorziano: in Argentina spuntano gli audio - telodogratis : Wanda Nara e Mauro Icardi starebbero divorziando - zazoomblog : Wanda Nara i media argentini pubblicano un audio in cui confessa di essere in procinto di divorziare da Mauro Icard… -