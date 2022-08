Uomini e donne, grosse novità per Ida Platano: che ne sarà della celebre dama? (Di giovedì 4 agosto 2022) Le novità a Uomini e donne non finiscono mai e a volte dei personaggi noti vanno a ricoprire ruoli inaspettati, come nel caso di Ida Platano. In attesa della messa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 4 agosto 2022) Lenon finiscono mai e a volte dei personaggi noti vanno a ricoprire ruoli inaspettati, come nel caso di Ida. In attesamessa… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Eurosport_IT : Invasione azzurra a New York! ?????? Sono 7 donne e 24 uomini gli italiani in lizza per gli #USOpen con Sinner, Berre… - matteosalvinimi : Oggi ho avuto l’onore di conoscere e ringraziare le donne e gli uomini che lavorano al SERBARI (Bari), onlus serviz… - Corriere : «Festa degli uomini», polemica sulle mangiatrici di banane. «Ma il sessismo si combatte con i diritti» - cronachelucane : IL ROSA SBIADITO DELLE CANDIDATURE DI GENERE - L’intervento in vista delle elezioni l’appello di “potenza città per… - ArmandaGelsomin : RT @sonotantaroba: #iVeri uomini trattano le donne con rispetto e dignità -