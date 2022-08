Un ex tronista nel cast del GF Vip 7? Ecco di chi si tratta (Di giovedì 4 agosto 2022) Nelle ultime settimane, sui principali portali di gossip, non fanno altro che susseguirsi notizie relative ai futuri concorrenti del Grande Fratello Vip. Stando alle recenti indiscrezioni, sembra che un ex tronista di Uomini e Donne sia pronto a vestire i panni di gieffino e a varcare la porta rossa. Potrebbe interessarti: Un concorrente del GF Vip 7 si è tirato indietro: Ecco chi è GF Vip 7, ex tronista di Uomini e Donne nel cast? I protagonisti di Uomini e Donne, solitamente, hanno un seguito molto importante sui social. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, consente di avere un’ottima visibilità. Purtroppo, durante il periodo della pandemia da Covid-19, non tutti i tronisti hanno avuto modo di proseguire nel loro percorso. Questo è proprio ciò che è accaduto a Daniele Del Moro. L’imprenditore, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 4 agosto 2022) Nelle ultime settimane, sui principali portali di gossip, non fanno altro che susseguirsi notizie relative ai futuri concorrenti del Grande Fratello Vip. Stando alle recenti indiscrezioni, sembra che un exdi Uomini e Donne sia pronto a vestire i panni di gieffino e a varcare la porta rossa. Potrebbe interessarti: Un concorrente del GF Vip 7 si è tirato indietro:chi è GF Vip 7, exdi Uomini e Donne nel? I protagonisti di Uomini e Donne, solitamente, hanno un seguito molto importante sui social. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, consente di avere un’ottima visibilità. Purtroppo, durante il periodo della pandemia da Covid-19, non tutti i tronisti hanno avuto modo di proseguire nel loro percorso. Questo è proprio ciò che è accaduto a Daniele Del Moro. L’imprenditore, ...

tuttopuntotv : Un ex tronista nel cast del GF Vip 7? Ecco di chi si tratta #gfvip #gfvip7 #UominieDonne #MariaDeFilippi… - ParliamoDiNews : Gf Vip 7, l`ex tronista Daniele Dal Moro nel cast? L`indiscrezione #AmedeoVenza #DanieleDalMoro #4agosto - infoitcultura : Gf Vip 7, l'ex tronista Daniele Dal Moro nel cast? L'indiscrezione - Novella_2000 : GF Vip 7, nel cast spunta il nome (mai uscito prima) di un altro ex tronista - IsaeChia : #GfVip 7, ci sarebbe un ex tronista di #UominieDonne nel cast: ecco di chi si tratta -