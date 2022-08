Spagna, movida: sconosciuti in azione, punture a giovani donne provocano vertigini e vomito (Di giovedì 4 agosto 2022) In Catalogna - racconta il Pais - sono già arrivate 23 denunce ma il fenomeno si è diffuso in tutta la Spagna, con una dozzina di esposti nei Paesi Baschi, seguiti dall'Andalusia, Castilla-La Mancha, Asturie, Cantabria e Isole Baleari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 agosto 2022) In Catalogna - racconta il Pais - sono già arrivate 23 denunce ma il fenomeno si è diffuso in tutta la, con una dozzina di esposti nei Paesi Baschi, seguiti dall'Andalusia, Castilla-La Mancha, Asturie, Cantabria e Isole Baleari L'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Giovani donne in allarme in Spagna per le misteriose punture d'ago con cui vengono ferite nei locali della movida n… - LiveSicilia : Spagna, mistero su punture d’ago alle ragazze della movida - FirenzePost : Spagna, movida: sconosciuti in azione, punture a giovani donne provocano vertigini e vomito - gioggsan : Nell'estate 2022, le misteriose punture in discoteca, che in primavera preoccupavano la Francia, si registrano in S… - gioggsan : @RadioNizza Nell'estate 2022, le misteriose punture in discoteca, che in primavera preoccupavano la Francia, si reg… -