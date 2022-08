Salvini a Lampedusa ospite in villa Berlusconi | “Un leghista al Viminale”

elio_vito : Salvini oggi sbarca a Lampedusa. Con crocifisso al collo e telecamere al seguito, è pronto a proseguire la sua squa… - AMorelliMilano : A Lampedusa arriva Salvini e Lamorgese sposta immigrati e imbarcazioni per nascondere il tutto dalle telecamere. Ma… - LaVeritaWeb : Supermercato saccheggiato dagli africani riversati negli hotspot. Il sindaco: «Abbiamo paura». Altri arrivi al cent… - BoglioneCinzia1 : RT @LaPrimaManina: L'ex sindaco di Lampedusa Toto Martello, pescatore vero, sulla visita di Salvini: “Quest’isola è la sua passerella pref… - AschMartina : Sono anni che #Salvini se ne fotte di #Lampedusa Oggi ci va a fare #propaganda Lo sciacallo. #CampagnaElettorale #campagnaelettorale2022 -

La proposta è stata lanciata dal leader della Lega, Matteo, a margine della sua visita all'hotspot dinella quale ha parlato anche dei futuri programmi di governo in vista delle ...Così il leghista è tornato a chiedere la spartizione anticipata dei ministeri, che però Meloni non concede Il leader della Lega, Matteo, ha scelto il luogo simbolo dei migranti,, ...Il deputato democratico Matteo Mauri, ex vice ministro dell'Interno: "Si ricorda di Lampedusa per fare passerella in campagna elettorale senza esserci mai andato da ministro" ...Le parole d’ordine sono «regole, controlli e sicurezza». Così il leghista è tornato a chiedere la spartizione anticipata dei ministeri che però Meloni non vuole ...