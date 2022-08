"Pronto a farlo". Putin, indiscrezioni clamorose mentre la Cina attacca (Di giovedì 4 agosto 2022) Da ben 17 anni, poco dopo le sue dimissioni da Cancelliere tedesco, Gerhard Schroeder mantiene strette collaborazioni con la Russia. Da allora è sempre rimasto presidente del comitato degli azionisti di Nord Stream, il gasdotto "limitato" al 20% della sua capacità; ha ricoperto lo stesso ruolo anche per il Nord Stream 2, la pipeline mai entrata in funzione che collega la Russia alla Germania sotto il Mar Baltico; ha legami con i giganti russi dell'energia come Rosneft e Gazprom. Dal board del primo si è dimesso solo a maggio dopo una pressione veemente da parte dell'Occidente. Ma se è vero che agli occhi delle democrazie liberali Schroeder non è altro che il cavallo di Troia di Vladimir Putin, il Cremlino lo considera anche per un altro ruolo chiave: quello del lobbista. Nonostante le sanzioni post-2014, fino alla scorso febbraio gli scambi commerciali tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Da ben 17 anni, poco dopo le sue dimissioni da Cancelliere tedesco, Gerhard Schroeder mantiene strette collaborazioni con la Russia. Da allora è sempre rimasto presidente del comitato degli azionisti di Nord Stream, il gasdotto "limitato" al 20% della sua capacità; ha ricoperto lo stesso ruolo anche per il Nord Stream 2, la pipeline mai entrata in funzione che collega la Russia alla Germania sotto il Mar Baltico; ha legami con i giganti russi dell'energia come Rosneft e Gazprom. Dal board del primo si è dimesso solo a maggio dopo una pressione veemente da parte dell'Occidente. Ma se è vero che agli occhi delle democrazie liberali Schroeder non è altro che il cavallo di Troia di Vladimir, il Cremlino lo considera anche per un altro ruolo chiave: quello del lobbista. Nonostante le sanzioni post-2014, fino alla scorso febbraio gli scambi commerciali tra ...

