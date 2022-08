Monza | pressing su Icardi Ma lui spera in un altro club

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ilinper l’acquisto di Mauro, ma l’argentinodi unirsi ad un’altra squadra: la situazione Come riferito dal Corriere della Sera, ille sta provando tutte per ingaggiare Mauro, il quale è stato invitato dal PSG a trovarsi un’altra sistemazione al più presto. I brianzolino in un aiuto dei parigini nel pagamento dei 10 milioni di euro di ingaggio, pur sapendo che il centravanti preferirebbe un trasferimento al Borussia Dortmund, in cerca di un sostituto di Haller. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CalcioNews24 : Il #Monza deve sfidare il #BorussiaDortmund per #Icardi ?? - CMondavio : RT @iINSIDER_: Confermo pressing #Monza su #Petagna ...con #Lazio sempre sullo sfondo?? - napoliculture : ??Pressing del #Monza su #Petagna. Anche la #Lazio è interessato al calciatore @iINSIDER_ - djrenyx : RT @iINSIDER_: Confermo pressing #Monza su #Petagna ...con #Lazio sempre sullo sfondo?? - LuigiLiccardo6 : RT @iINSIDER_: Confermo pressing #Monza su #Petagna ...con #Lazio sempre sullo sfondo?? -

Milan News 24

Ilinper l'acquisto di Mauro Icardi, ma l'argentino spera di unirsi ad un'altra squadra: la situazione Come riferito dal Corriere della Sera, ille sta provando tutte per ingaggiare ...Juventus,su Milenkovic. Inter - Sanchez, ancora nessun accordo. Sassuolo, Raspadori vuole ... Ilha l'accordo con l'Arsenal per Pablo Marì: può arrivare in prestito con obbligo di ... Mercato Monza, pressing continuo su un ex obiettivo rossonero: i dettagli Il Bari di De Laurentiis continua a chiedere il top player per l'attacco, ma l'allenatore vuole trattenere il suo bomber ...Calciomercato Serie A / L'argentino verso il ritorno in Serie A. Rugani in uscita dalla Juve. La Salernitana cerca un mediano ...