Mercato auto usate, a luglio quasi - 19% (Di giovedì 4 agosto 2022) Mercato auto usate, è sempre più crisi: i 226.477 passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registro automobilistico a luglio diminuiscono del 18,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. ... Leggi su motori.quotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022), è sempre più crisi: i 226.477 passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registromobilistico adiminuiscono del 18,6% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. ...

viaggiareonthe1 : Mercato auto Italia - La Top 3 per alimentazione - FOTO GALLERY - Giornaleditalia : ACI, mercato delle auto usate ancora a ribasso: -18,6% nel mese di luglio - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (Mercato dell'usato in tracollo: -18% a luglio) è stato pubblicato su Motormaniaci -… - AgenziaOpinione : ACI * AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA / ROMA * AUTO: « IL MERCATO DELL’USATO È IN TRACOLLO (-18,6% A LUGLIO), ALIMENTAZION… - L_Economia : L’indagine Acea sul mercato delle autovetture -