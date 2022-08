“L’aria che tira”, la profezia di Paragone: “Ecco chi sarà il prossimo premier” (Di giovedì 4 agosto 2022) Gianluigi Paragone è intervenuto a «L’aria che tira», su La7, e ha rimarcato i temi principali della sua creatura politica, Italexit, che secondo gli ultimi sondaggi è vicina alla soglia di sbarramento del 3%. Il partito, come suggerisce il nome stesso, si propone innanzitutto l’uscita dall’Unione Europea e anche da quella monetaria. Nel corso del suo eloquio Paragone si è lasciato andare anche ad una prolessi: il giornalista ha detto chi sarà secondo lui il prossimo presidente del consiglio. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Luigi Di Maio, bufera social dopo l’addio al M5S: cos’è successo “L’aria che tira”, la profezia di Paragone: “Chi sarà il prossimo ... Leggi su tvzap (Di giovedì 4 agosto 2022) Gianluigiè intervenuto a «che», su La7, e ha rimarcato i temi principali della sua creatura politica, Italexit, che secondo gli ultimi sondaggi è vicina alla soglia di sbarramento del 3%. Il partito, come suggerisce il nome stesso, si propone innanzitutto l’uscita dall’Unione Europea e anche da quella monetaria. Nel corso del suo eloquiosi è lasciato andare anche ad una prolessi: il giornalista ha detto chisecondo lui ilpresidente del consiglio. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Luigi Di Maio, bufera social dopo l’addio al M5S: cos’è successo “che”, ladi: “Chiil...

gabrieligm : Ieri sera ho partecipato con piacere alla prima riunione organizzativa di #ItaliaViva #Bergamo per le prossime elez… - Mov5Stelle : ?? TRA POCO IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? L’Aria che tira, La7 ?? 13.00 ?? #Lariachetira - christianrocca : Campato in aria Il surreale fronte draghiano con gli antidraghiani e senza l’unico che voleva Draghi… - sab_italianoDOC : RT @Mov5Stelle: ?? TRA POCO IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? L’Aria che tira, La7 ?? 13.00 ?? #Lariachetira - a70199617 : RT @Mov5Stelle: ?? TRA POCO IN TV ??? @GiuseppeConteIT ?? L’Aria che tira, La7 ?? 13.00 ?? #Lariachetira -

Incendio Volpiano: Arpa, verifiche sull'aria di Torino L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) sta verificando "l'eventuale alterazione dei parametri misurati con la rete dell'aria di Torino", dopo che dalle prime ore della mattina si è sviluppato un incendio presso l'Amiat Tbd a Volpiano (Torino) nella zona ... Chi sarà il prossimo presidente del consiglio la previsione di Gianluigi Paragone: "Percorso delineato" 'Dopo Mario Draghi Ecco chi andrà a Palazzo Chigi'. Gianluigi Paragone, fondatore di Italexit si è collegato con il talk politico L'aria che Tira ogni mattina su LA7 , e ha svelato a chi si rivolge il suo partito apparentato con Alternativa: 'Non c'è più un elettorato di riferimento, c'è uno scollamento totale di una società che ... La7 'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) sta verificando "'eventuale alterazione dei parametri misurati con la rete dell'di Torino", dopodalle prime ore della mattina si è sviluppato un incendio presso'Amiat Tbd a Volpiano (Torino) nella zona ...'Dopo Mario Draghi Ecco chi andrà a Palazzo Chigi'. Gianluigi Paragone, fondatore di Italexit si è collegato con il talk politicoTira ogni mattina su LA7 , e ha svelato a chi si rivolge il suo partito apparentato con Alternativa: 'Non c'è più un elettorato di riferimento, c'è uno scollamento totale di una società... L'Aria che Tira Estate - Puntata 02/08/2022