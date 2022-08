La Juve fa sul serio per Mertens, presentata un’offerta: tutti i dettagli (Di giovedì 4 agosto 2022) Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di un concreto interessamento della Juventus nei confronti di Dries Mertens. L’attaccante belga ha salutato il Napoli dopo 9 stagioni nelle quali è diventato il miglior marcatore della storia del club partenopeo. Il club della famiglia Agnelli, però, sembra davvero voler provare a portare il fantasista 35enne a Torino; come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe presentato al calciatore belga un contratto biennale. calciomercato Mertens Juventus Mertens, però, dopo l’indissolubile legame creatosi con Napoli nel corso di questi anni, sembra non aver alcuna intenzione di “tradire” i suoi ex tifosi. La risposta dell’attaccante classe 1987, infatti, sembra chiara: non c’è alcuna apertura verso ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 4 agosto 2022) Negli ultimi giorni si sono fatte sempre più insistenti le voci di un concreto interessamento dellantus nei confronti di Dries. L’attaccante belga ha salutato il Napoli dopo 9 stagioni nelle quali è diventato il miglior marcatore della storia del club partenopeo. Il club della famiglia Agnelli, però, sembra davvero voler provare a portare il fantasista 35enne a Torino; come riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe presentato al calciatore belga un contratto biennale. calciomercatontus, però, dopo l’indissolubile legame creatosi con Napoli nel corso di questi anni, sembra non aver alcuna intenzione di “tradire” i suoi ex tifosi. La risposta dell’attaccante classe 1987, infatti, sembra chiara: non c’è alcuna apertura verso ...

