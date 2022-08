Giustizia | Cartabia “Passaggio importante nell’interesse dei cittadini”

(Di giovedì 4 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ringrazio la Presidenza del Consiglio, tutti i ministri e tutte le forze politiche: l’approvazione di questo decreto legislativo è decisiva per assicurare il rispetto delle scadenze del Pnrr. E’ unmoltodei”. La Ministra della, Marta, commenta così il via libera dal Cdm al decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma del processo penale. “Ora le Commissionidi Camera e Senato potranno formulare i loro pareri. E’ motivo di grande soddisfazione che sui temi della, che riguardano tutti i, ci sia stata una così ampia condivisione. L’approvazione di questo decreto legislativo di attuazione della riforma ...

